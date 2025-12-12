Київська електричка переходить на новий графік: що зміниться з 14 грудня
"Укрзалізниця" з 14 грудня відновлює рух міської електрички Kyiv City Express повним кільцем і змінює графік рейсів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Kyiv City Express у Telegram.
Електричка знову курсуватиме повним кільцем
З 14 грудня вперше за три роки київська міська електричка знову курсуватиме повним кільцем. Також змінюється і розклад: час відправлення коригують у межах 10 хвилин від чинного.
В "УЗ" пояснюють, що це дозволить краще поєднати пересадки з приміськими поїздами та налаштувати тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова.
У компанії зазначили, що весь рухомий склад Kyiv City Express тепер оновлений - електрички не старші року після капітальної модернізації.
Актуальний розклад опублікують 14 грудня на офіційному сайті Kyiv City Express.
Також у 2026 році "Укрзалізниця" планує розширювати цифрові сервіси - можливості застосунку та мережу терміналів самообслуговування.
Час відправлення електрички коригують у межах 10 хвилин від чинного (скриншот)
Новий графік "УЗ"
"Укрзалізниця" презентувала новий графік руху на 2025-2026 роки, який почне діяти вже 14 грудня. Компанія розширює мережу внутрішніх і міжнародних рейсів, оптимізує розклад та вводить нові моделі перевезень, аби забезпечити вищий комфорт і доступність подорожей для пасажирів по всій Україні та за її межами.
Компанія запускає 11 нових поїздів, серед яких 8 міжнародних та 3 внутрішніх маршрути, а також суттєво оновить чинні рейси.
Окрім цього, "Укрзалізниця" запроваджує так званий тактовий рух між Києвом та Львовом, поїзди будуть курсувати між містами щогодини. Також тепер українцям буде зручніше добиратись до Німеччини, це можна буде зробити лише з однією пересадкою. Дорога з Києва до Берліна займатиме 20 годин.