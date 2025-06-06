Київщину атакували ракети й дрони: руйнування зафіксовані у трьох районах

Російська армія завдала комбінованого масованого удару ракетами та дронами по Київській області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник Telegram.
Станом на 04:00 тривога у Київській області триває вже понад три години. Наслідки атак фіксуються у 3 районах області.
У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
"Прошу всіх жителів залишатися у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - написав Лукашук.
Наразі російська армія масовано атакує територію України ударними дронами. Під атакою опинились Київ та Чернігів.
Окрім цього ворог застосував балістичні ракети, які також атакували столицю. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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