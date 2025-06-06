Київщину атакували ракети й дрони: руйнування зафіксовані у трьох районах

Станом на 04:00 тривога у Київській області триває вже понад три години. Наслідки атак фіксуються у 3 районах області.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

"Прошу всіх жителів залишатися у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - написав Лукашук.

Комбінований обстріл України

Наразі російська армія масовано атакує територію України ударними дронами. Під атакою опинились Київ та Чернігів.

Окрім цього ворог застосував балістичні ракети, які також атакували столицю. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що Російська Федерація підняла у небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.