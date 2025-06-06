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Киевскую область атаковали ракеты и дроны: разрушения зафиксированы в трех районах

Иллюстративное фото: Киевскую область атаковали ракеты и дроны (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла комбинированный массированный удар ракетами и дронами по Киевской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.

По состоянию на 04:00 тревога в Киевской области продолжается уже более трех часов. Последствия атак фиксируются в 3 районах области.

В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В них выбиты окна, повреждены кровли.

Сообщений о пострадавших не поступало.

"Прошу всех жителей оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - написал Лукашук.

Комбинированный обстрел Украины

Сейчас российская армия массированно атакует территорию Украины ударными дронами. Под атакой оказались Киев и Чернигов.

Кроме этого враг применил баллистические ракеты, которые также атаковали столицу. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что Российская Федерация подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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Атака дроновРакетная атакаКиевская область