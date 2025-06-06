Киевскую область атаковали ракеты и дроны: разрушения зафиксированы в трех районах

Российская армия нанесла комбинированный массированный удар ракетами и дронами по Киевской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.
По состоянию на 04:00 тревога в Киевской области продолжается уже более трех часов. Последствия атак фиксируются в 3 районах области.
В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В них выбиты окна, повреждены кровли.
Сообщений о пострадавших не поступало.
"Прошу всех жителей оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - написал Лукашук.
Сейчас российская армия массированно атакует территорию Украины ударными дронами. Под атакой оказались Киев и Чернигов.
Кроме этого враг применил баллистические ракеты, которые также атаковали столицу. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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