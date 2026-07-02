Нічна атака на Київщину: ракети та дрони пошкодили будинки у п'яти районах
Російські окупанти цієї ночі влаштували масовану атаку на Київську область. Росіяни застосували комбіновану тактику, випустивши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні дані очільника Київської ОВА Миколи Калашника.
За інформацією чиновника, ППО працювала у багатьох громадах області, проте уламки та влучання спричинили наслідки одразу у п'яти районах Київщини.
Наразі екстрені служби збирають інформацію. Вони вже працюють на місцях інцидентів, але вже відомо, що найбільше постраждав приватний сектор та складські приміщення.
У Бучанському районі виникли масштабні пожежі. Рятувальники наразі ліквідовують займання складських приміщень. Також вогонь охопив один приватний будинок. Пошкоджень зазнав і автомобіль місцевих мешканців.
У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, побито будівлю гуртожитку та понівечено один автомобіль.
В Обухівському та Фастівському районах уламки пошкодили приватні оселі. Масштаби збитків зараз встановлюють спеціальні комісії.
У Вишгородському районі також зафіксовано приліт або падіння уламків. Там постраждав легковий автомобіль.
За даними Калашника, екстрені служби продовжують розбір завалів. Триває уточнення даних про можливих постраждалих.
Контекст події
Цієї ночі окупанти РФ завдали одного з наймасштабніших ударів по Києву та області: столицю атакували дрони, балістичні та крилаті ракети. Є загиблі та поранені.
Також загоряння зафіксували в одному з готелів у центрі Києва. Ворог влучив і у пункт швидкої допомоги: поранені медики та водії.