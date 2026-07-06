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В Киевской области погиб человек и много пострадавших после атаки РФ

05:53 06.07.2026 Пн
1 мин
К каким последствиям привел удар оккупантов по Киевской области?
aimg Филипп Бойко
В Киевской области погиб человек и много пострадавших после атаки РФ Фото: спасатели ГСЧС (ГСЧС Украины)
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В ночь на 6 июля враг атаковал Бучанский, Вышгородский и Броварской район Киевщины. В результате атак погиб человек и более десяти получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Человек погиб в Бучанском районе области, еще шесть пострадавших из десяти оказались в больнице, проинформировал Калашник. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным чиновника, в результате атаки оккупантов РФ повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают все оперативные службы и идет ликвидация последствий обстрелов.

"РФ в очередной раз целенаправленно бьет по мирным людям и гражданской инфраструктуре. За каждую отобранную жизнь, за каждый разрушенный дом, за каждое свое преступление враг обязательно ответит", - добавил глава Киевской ОВА.

Что известно об обстрелах Киевщины

Эта атака стала частью ударов РФ по Украине и Киеву в ночь на 6 июля. В столице известно на данный момент о трех погибших и пожарах в Подольском и Голосеевском районах города.

Оккупанты менее недели назад атаковали Киевскую область. Тогда ракеты и дроны повредили дома в пяти районах Киевской области.

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