В Киевской области погиб человек и много пострадавших после атаки РФ
В ночь на 6 июля враг атаковал Бучанский, Вышгородский и Броварской район Киевщины. В результате атак погиб человек и более десяти получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главы Киевской ОВА Николая Калашника.
Человек погиб в Бучанском районе области, еще шесть пострадавших из десяти оказались в больнице, проинформировал Калашник. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По данным чиновника, в результате атаки оккупантов РФ повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают все оперативные службы и идет ликвидация последствий обстрелов.
"РФ в очередной раз целенаправленно бьет по мирным людям и гражданской инфраструктуре. За каждую отобранную жизнь, за каждый разрушенный дом, за каждое свое преступление враг обязательно ответит", - добавил глава Киевской ОВА.
Что известно об обстрелах Киевщины
Эта атака стала частью ударов РФ по Украине и Киеву в ночь на 6 июля. В столице известно на данный момент о трех погибших и пожарах в Подольском и Голосеевском районах города.
Оккупанты менее недели назад атаковали Киевскую область. Тогда ракеты и дроны повредили дома в пяти районах Киевской области.