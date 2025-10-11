UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На Київщині та Дніпропетровщині повністю відновлено електропостачання, - ДТЕК

Фото: електропостачання відновлено у Київській та Дніпропетровській областях (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Екстрені відключення світла скасовано у Київській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичну компанію ДТЕК у Telegram.

 

Близько опівночі 10 жовтня в Telegram-каналі компанії з'явилось повідомлення про те, що на Дніпропетровщині екстрені відключення світла скасовано.

"Наразі всі родини зі світлом. Працюємо над точковими заявками. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - ідеться у дописі.

За кілька хвилин аналогічне повідомлення з'явилось щодо Київщини. 

Перед тим ДТЕК поінформував, що на лівому березі Києва відновили електропостачання після масованої атаки Росії в ніч на 10 жовтня.

 

 

Масований обстріл енергетичних об'єктів 10 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергооб'єктах України.

Внаслідок атаки знеструмлення зафіксували у Київській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині. Без світла залишилась частина Рівного.

В ЄС заявили, що готові допомогати Україні з проходженням зими на тлі російських атак на українську енергетику.

"ЄС... продовжуватиме підтримувати Україну як у плані відновлення інфраструктури, так і в наданні зимової допомоги, як це було минулого року. У нас є додаткові потужності як для України, так і для Молдови, і ми продовжуватимемо допомагати", - заявила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен.

ЕлектроенергіяКиївська областьДніпропетровська область