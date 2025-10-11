На Київщині та Дніпропетровщині повністю відновлено електропостачання, - ДТЕК

Близько опівночі 10 жовтня в Telegram-каналі компанії з'явилось повідомлення про те, що на Дніпропетровщині екстрені відключення світла скасовано.

"Наразі всі родини зі світлом. Працюємо над точковими заявками. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - ідеться у дописі.

За кілька хвилин аналогічне повідомлення з'явилось щодо Київщини.

Перед тим ДТЕК поінформував, що на лівому березі Києва відновили електропостачання після масованої атаки Росії в ніч на 10 жовтня.