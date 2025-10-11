RU

На Киевщине и Днепропетровщине полностью восстановлено электроснабжение, - ДТЭК

Фото: электроснабжение восстановлено в Киевской и Днепропетровской областях (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Экстренные отключения света отменены в Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергетическую компанию ДТЭК в Telegram.

Около полуночи 10 октября в Telegram-канале компании появилось сообщение о том, что на Днепропетровщине экстренные отключения света отменены.

"Сейчас все семьи со светом. Работаем над точечными заявками. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в заметке.

Через несколько минут аналогичное сообщение появилось по Киевской области.

Перед тем ДТЭК сообщил, что на левом берегу Киева восстановили электроснабжение после массированной атаки России в ночь на 10 октября.

 

 

 

Массированный обстрел энергетических объектов 10 октября

Напомним, в ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины.

В результате атаки обесточивание зафиксировали в Киевской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области. Без света осталась часть Ровно.

В ЕС заявили, что готовы помогать Украине с прохождением зимы на фоне российских атак на украинскую энергетику.

"ЕС... будет продолжать поддерживать Украину как в плане восстановления инфраструктуры, так и в предоставлении зимней помощи, как это было в прошлом году. У нас есть дополнительные мощности как для Украины, так и для Молдовы, и мы будем продолжать помогать", - заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен.

