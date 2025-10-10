Обстріли енергетики Росією: в ЄС готові допомогати Україні з проходженням зими

Європейський Союз має усі необхідні потужності для того, щоб продовжувати підтримку України взимку на тлі російських атак на українську енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Анни-Кайси Ітконен на брифінгу 10 жовтня, яку процитував " Укрінформ ".

Вона заявила, що ЄС засуджує російські теракти проти енергетики та нагадала, що атаки на критичну інфраструктуру України не є чимось новим - це відбувається з початку війни. Російські атаки завдають шкоди не тільки енергетиці, але й лікарням, школам тощо.

"Росія хірургічно та стратегічно знищує, атакує та націлюється на українську енергетичну інфраструктуру, і це абсолютно ганебно", - сказала вона.

За словами Ітконен, українська влада перебуває на зв'язку з представниками влади країн ЄС та G7. Підтримка Україна триватиме.

"ЄС... продовжуватиме підтримувати Україну як у плані відновлення інфраструктури, так і в наданні зимової допомоги, як це було минулого року. У нас є додаткові потужності як для України, так і для Молдови, і ми продовжуватимемо допомагати. Наразі тривають інтенсивні дискусії, і Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому, оскільки надворі стає холодніше", - підкреслила вона.