На Киевщине и Днепропетровщине полностью восстановлено электроснабжение, - ДТЭК

Экстренные отключения света отменены в Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергетическую компанию ДТЭК в Telegram.

Около полуночи 10 октября в Telegram-канале компании появилось сообщение о том, что на Днепропетровщине экстренные отключения света отменены.

"Сейчас все семьи со светом. Работаем над точечными заявками. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в заметке.

Через несколько минут аналогичное сообщение появилось по Киевской области.

Перед тем ДТЭК сообщил, что на левом берегу Киева восстановили электроснабжение после массированной атаки России в ночь на 10 октября.