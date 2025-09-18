На Київщині після атаки дронів спалахнули склади та приватний будинок

У ніч проти 18 вересня росіяни безпілотниками атакували Київщину. Унаслідок нічної атаки ворога там сталося кілька загорянь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
Зокрема, у Бориспільському районі спалахнули складські приміщення. На місці працюють рятувальники та оперативні служби, які займаються ліквідацією пожежі та наслідків обстрілу.
У Бучанському районі внаслідок падіння уламків дрона загорівся приватний будинок. Пожежники ДСНС швидко прибули на місце та локалізували займання, не допустивши поширення вогню.
За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Офіційні органи обіцяють надати додаткову інформацію після уточнення обставин.
Влада вкотре закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.
Ввечері 17 вересня російські війська запустили безпілотники по Україні. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
В ніч на 17 вересня було здійснено комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував для ударів дрони різних типів, балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" та зенітну керовану ракету С-300.
Також російські окупанти ввечері 17 вересня ударом безпілотника зруйнували автозаправну станцію в районі Полтави. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа.