На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом после атаки дронов

В ночь на 18 сентября россияне беспилотниками атаковали Киевскую область. В результате ночной атаки врага там произошло несколько возгораний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА.
В частности, в Бориспольском районе вспыхнули складские помещения. На месте работают спасатели и оперативные службы, которые занимаются ликвидацией пожара и последствий обстрела.
В Бучанском районе в результате падения обломков дрона загорелся частный дом. Пожарные ГСЧС быстро прибыли на место и локализовали возгорание, не допустив распространения огня.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Официальные органы обещают предоставить дополнительную информацию после уточнения обстоятельств.
Власти в очередной раз призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.
Вечером 17 сентября российские войска запустили беспилотники по Украине. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
В ночь на 17 сентября была осуществлена комбинированная атака по Украине. Враг применил для ударов дроны различных типов, баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23" и зенитную управляемую ракету С-300.
Также российские оккупанты вечером 17 сентября ударом беспилотника разрушили автозаправочную станцию в районе Полтавы. В результате атаки врага возник пожар.