На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом после атаки дронов

В частности, в Бориспольском районе вспыхнули складские помещения. На месте работают спасатели и оперативные службы, которые занимаются ликвидацией пожара и последствий обстрела.

В Бучанском районе в результате падения обломков дрона загорелся частный дом. Пожарные ГСЧС быстро прибыли на место и локализовали возгорание, не допустив распространения огня.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Официальные органы обещают предоставить дополнительную информацию после уточнения обстоятельств.

Власти в очередной раз призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.