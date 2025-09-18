На Київщині після атаки дронів спалахнули склади та приватний будинок

У ніч проти 18 вересня росіяни безпілотниками атакували Київщину. Унаслідок нічної атаки ворога там сталося кілька загорянь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА .

Зокрема, у Бориспільському районі спалахнули складські приміщення. На місці працюють рятувальники та оперативні служби, які займаються ліквідацією пожежі та наслідків обстрілу.

У Бучанському районі внаслідок падіння уламків дрона загорівся приватний будинок. Пожежники ДСНС швидко прибули на місце та локалізували займання, не допустивши поширення вогню.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Офіційні органи обіцяють надати додаткову інформацію після уточнення обставин.

Влада вкотре закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.