На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом после атаки дронов

Киевская область, Четверг 18 сентября 2025 05:53
На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом после атаки дронов Иллюстративное фото: спасательная операция (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 18 сентября россияне беспилотниками атаковали Киевскую область. В результате ночной атаки врага там произошло несколько возгораний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА.

В частности, в Бориспольском районе вспыхнули складские помещения. На месте работают спасатели и оперативные службы, которые занимаются ликвидацией пожара и последствий обстрела.

В Бучанском районе в результате падения обломков дрона загорелся частный дом. Пожарные ГСЧС быстро прибыли на место и локализовали возгорание, не допустив распространения огня.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Официальные органы обещают предоставить дополнительную информацию после уточнения обстоятельств.

Власти в очередной раз призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

Вечером 17 сентября российские войска запустили беспилотники по Украине. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

В ночь на 17 сентября была осуществлена комбинированная атака по Украине. Враг применил для ударов дроны различных типов, баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23" и зенитную управляемую ракету С-300.

Также российские оккупанты вечером 17 сентября ударом беспилотника разрушили автозаправочную станцию в районе Полтавы. В результате атаки врага возник пожар.

Война в Украине Атака дронов
