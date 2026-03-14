На Київщині низка населених пунктів залишилися без тепла та газу через атаку РФ

У Києвській області шість населених пунктів залишилися без тепло- та газопостачання через нічну атаку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.
Калашник повідомив, що в Обухівському районі без газопостачання наразі шість населених пунктів: м. Українка, с. Верем'я, с. Жуківці, с. Трипілля, с. Халеп'я, с. Щербаківка.
Усього без газу 7911 абонентів, більшість з них в Українці.
За оцінками фахівців, газопостачання плануються відновити протягом двох діб.
В Українці через ворожі обстріли також тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для 8367 абонентів.
Частково теплопостачання відсутнє й в Обухові. Унаслідок пошкодження газопостачання до однієї з котелень міста, опалення припинено в 64 будинках для 9689 абонентів. Комунальники зʼясовують час на ліквідацію наслідків та вже працюють над відновленням теплоносія в мережі.
У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах Київщини знеживлено загалом 4600 абонентів. Енергетики працюють над відновленням.
Послуги централізованого водопостачання в усіх громадах області надаються у штатному режимі.
Нагадаємо, у ніч на 14 березня Росія атакувала Україну десятками ракет різних типів та 430 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Водночас зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 7 локаціях.
Основний напрямок удару - енергооб'єкти Київщини.
Окрім того, внаслідок атаки Росії пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах України. У зв'язку з цим енергетики змінили графіки відключень світла, а у низці областей ввели аварійні вимкнення.
