Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На Киевщине ряд населенных пунктов остались без тепла и газа из-за атаки РФ

12:45 14.03.2026 Сб
2 мин
Известно ли, когда восстановят?
aimg Татьяна Степанова
Фото: на Киевщине ряд населенных пунктов остались без тепла и газа из-за атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киевской области шесть населенных пунктов остались без тепло- и газоснабжения из-за ночной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

Калашник сообщил, что в Обуховском районе без газоснабжения сейчас шесть населенных пунктов: г. Украинка, с. Веремье, с. Жуковцы, с. Триполье, с. Халепье, с. Щербаковка.

Всего без газа 7911 абонентов, большинство из них в Украинке.

По оценкам специалистов, газоснабжение планируются восстановить в течение двух суток.

В Украинке из-за вражеских обстрелов также временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для 8367 абонентов.

Частично теплоснабжение отсутствует и в Обухове. В результате повреждения газоснабжения к одной из котельных города, отопление прекращено в 64 домах для 9689 абонентов. Коммунальщики выясняют время на ликвидацию последствий и уже работают над восстановлением теплоносителя в сети.

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах Киевской области обесточены в целом 4600 абонентов. Энергетики работают над восстановлением.

Услуги централизованного водоснабжения во всех громадах области предоставляются в штатном режиме.

Обстрел Украины 14 марта

Напомним, в ночь на 14 марта Россия атаковала Украину десятками ракет различных типов и 430 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 7 локациях.

Основное направление удара - энергообъекты Киевской области.

Кроме того, в результате атаки России повреждены энергообъекты в нескольких регионах Украины. В связи с этим энергетики изменили графики отключений света, а в ряде областей ввели аварийные отключения.

Подробнее о ночной атаке РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

