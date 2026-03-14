На Киевщине ряд населенных пунктов остались без тепла и газа из-за атаки РФ

Калашник сообщил, что в Обуховском районе без газоснабжения сейчас шесть населенных пунктов: г. Украинка, с. Веремье, с. Жуковцы, с. Триполье, с. Халепье, с. Щербаковка.

Всего без газа 7911 абонентов, большинство из них в Украинке.

По оценкам специалистов, газоснабжение планируются восстановить в течение двух суток.

В Украинке из-за вражеских обстрелов также временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для 8367 абонентов.

Частично теплоснабжение отсутствует и в Обухове. В результате повреждения газоснабжения к одной из котельных города, отопление прекращено в 64 домах для 9689 абонентов. Коммунальщики выясняют время на ликвидацию последствий и уже работают над восстановлением теплоносителя в сети.

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах Киевской области обесточены в целом 4600 абонентов. Энергетики работают над восстановлением.

Услуги централизованного водоснабжения во всех громадах области предоставляются в штатном режиме.