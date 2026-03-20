Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Київ знову не захистив план стійкості: Кабмін дав час до квітня і пропонує допомогу

16:41 20.03.2026 Пт
2 хв
Столиця лишається єдиним містом, чий план підготовки до зими не затвердили
aimg Марія Науменко
фото: Київ знову не захистив план стійкості (Getty Images)

Київ повторно не зміг захистити план стійкості до опалювального сезону, тож уряд дав місту час до квітня на його доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Столиця представила документ на засіданні Координаційного центру. Київ залишається останнім регіоном, чий план підготовки до зими має затвердити РНБО.

План передбачає захист 57 об’єктів критичної інфраструктури, а також встановлення понад 200 МВт додаткової генерації для забезпечення роботи систем тепло- і водопостачання, водовідведення та інших об’єктів до кінця року.

Водночас, за словами очільниці українського уряду, ключовий напрям - розвиток розподіленого теплопостачання - потребує доопрацювання. Розробникам доручили завершити цю частину до початку квітня 2026 року.

Загальний бюджет плану становить 61,6 млрд грн, з яких 10,6 млрд грн - кошти міста. Ще 51 млрд грн необхідно залучити додатково.

"Уряд забезпечує необхідне сприяння столиці у підготовці плану і надаватиме підтримку його реалізації після затвердження", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, 3 березня Рада національної безпеки і оборони затвердила плани стійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім Києва. Столиці надали додатковий час для підготовки документа.

Президент України Володимир Зеленський заявляв про складну ситуацію в місті та запропонував залучити до підготовки плану ексвіцепрем’єра Олександра Кубракова.

14 березня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо планів стійкості, встановивши для Києва новий дедлайн.

