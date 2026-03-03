Зеленський запропонував Кличку "підкріплення" для підготовки до зими: про кого йдеться

Колишній віцепрем'єр із відновлення України Олександр Кубраков може допомогти Києву підготуватися до наступної зими. Остаточне рішення залежить від мера Віталія Кличка.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час прес-підходу після засідання РНБО, передає кореспондент РБК-Україна .

Голова української держави зазначив, що в контексті підготовки до наступної зими з Києвом виникла складна ситуація.

"Я хочу, щоб Кубраков, якщо буде спільна робота зі столицею, трішки допоміг і сконцентрувався саме на енергетиці столиці", - сказав Зеленський.

Він звернув увагу, що всі повноваження в мера. І якщо він захоче допомоги від держави, таку допомогу нададуть у максимальних обсягах.

Олександр Кубраков

Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року в місті Первомайськ Дніпропетровської області.

Він отримав вищу освіту в Київському національному економічному університеті та пройшов короткострокову програму в Harvard Kennedy School.

Кубраков починав кар'єру в державному управлінні, зокрема, був народним депутатом Верховної Ради IX скликання.

У листопаді 2019 року його призначили головою "Укравтодору", а 20 травня 2021 року він став міністром інфраструктури України. Після цього, 1 грудня 2022 року, він очолив міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури й одночасно обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України.

9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила його з посади міністра.