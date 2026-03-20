Киев снова не защитил план стойкости: Кабмин дал время до апреля и предлагает помощь

Столица представила документ на заседании Координационного центра. Киев остается последним регионом, чей план подготовки к зиме должен утвердить СНБО.

План предусматривает защиту 57 объектов критической инфраструктуры, а также установление более 200 МВт дополнительной генерации для обеспечения работы систем тепло- и водоснабжения, водоотведения и других объектов до конца года.

В то же время, по словам главы украинского правительства, ключевое направление - развитие распределенного теплоснабжения - требует доработки. Разработчикам поручили завершить эту часть до начала апреля 2026 года.

Общий бюджет плана составляет 61,6 млрд грн, из которых 10,6 млрд грн - средства города. Еще 51 млрд грн необходимо привлечь дополнительно.

"Правительство обеспечивает необходимое содействие столице в подготовке плана и будет оказывать поддержку его реализации после утверждения", - подытожила Свириденко.