Зеленський затвердив плани стійкості для міст та регіонів: у Києва окремий дедлайн

Президент України Володимир Зеленський 14 березня підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо планів стійкості для українських міст та областей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на указ на сайті президента України.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст"... Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покласти на Секретаря", - сказано у повідомленні.

Згідно з рішенням РНБО, комплексний план стійкості повинен бути розроблений всіма відповідними та дотичними органами протягом двох тижнів з моменту підписання указу президента. Виконати усі положення планів потрібно до початку опалювального сезону.

При цьому рішенням РНБО окремий дедлайн щодо планів стійкості встановлено для Києва. Столиця повинна розробити та представити готовий план вже за тиждень.

"Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації у тижневий строк подати Кабінетові Міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України затверджений Комплексний план стійкості міста Києва", - сказано у документі.