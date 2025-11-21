Київ запускає унікальну систему когенерації: цієї зими запрацюють 7 міні-ТЕЦ, - Кличко
В столиці України запроваджується унікальна система розподіленої когенерації, аналогів якої немає в жодній країні світу. Це допоможе місту забезпечувати критичні об’єкти інфраструктури і житлові будинки світлом та теплом в умовах аварійних відключень.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, до кінця цього року в Києві запрацюють 6 нових міні-ТЕЦ (теплоелектроцентралей), ще одна - на початку наступного.
"Продовжуємо запроваджувати модель розподіленої когенерації. Ми говоримо про більш маневрену та гнучку систему міні-ТЕЦ", - розповів Віталій Кличко.
Він пояснив, шо це невеликі, порівняно з існуючими гігантами об’єкти когенерації, які одночасно виробляють електричну та теплову енергію.
"В нашому випадку розподіленість цих міні-ТЕЦ у різних районах - одна з їх ключових переваг. Адже вони значно ускладнюють мету ворога, який намагається максимально пошкодити нашу енергосистему", - зауважив міський голова.
Кличко повідомив, що будівництво нових ТЕЦ також передбачає створення захисних споруд 2-го рівня.
"Будівництво нових ТЕЦ включає створення захисних споруд 2-го рівня. Зазначу, що зведення такої категорії захисту можливе якраз у випадку об’єктів розподіленої когенерації, враховуючи їх менший розмір та потужність", - зазначив мер Києва.
Також він розповів, що 85% столичних шкіл та дитсадків забезпечені альтернативними системами живлення. Крім того, Київ продовжує закуповувати генератори для навчальних закладів.
"500 шкіл та дитячих садків обладнані генераторами та резервним живленням. І ми закуповуємо нові. Одразу зауважу, що генератори - це не єдине, а тільки одне із джерел альтернативного живлення у школах та садочках", - наголосив Віталій Кличко.
За словами мера, у закладах освіти Києва впроваджується гібридна система резервного електрозабезпечення. Вона поєднує автономну генерацію, накопичувальні системи та елементи відновлюваної енергетики для оптимізації енергоспоживання.
Зокрема, у декількох закладах освіти вже встановлені невеликі сонячні електростанції (СЕС) з обмеженою потужністю. Ці системи інтегруються з накопичувачами заряду для підтримки базових потреб (освітлення, зв’язок).
Раніше Віталій Кличко повідомляв, що вже цієї зими встановлення когенераційних установок дозволить Києву виробляти додатково близько 100 мВт електроенергії для безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури.