Киев запускает уникальную систему когенерации: этой зимой заработают 7 мини-ТЭЦ, - Кличко

В столице Украины вводится уникальная система распределенной когенерации, аналогов которой нет ни в одной стране мира. Это поможет городу обеспечивать критические объекты инфраструктуры и жилые дома светом и теплом в условиях аварийных отключений.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, до конца этого года в Киеве заработают 6 новых мини-ТЭЦ (теплоэлектроцентралей), еще одна - в начале следующего.

"Продолжаем внедрять модель распределенной когенерации. Мы говорим о более маневренной и гибкой системе мини-ТЭЦ", - рассказал Виталий Кличко.

Он объяснил, что это небольшие по сравнению с существующими гигантами объекты когенерации, которые одновременно производят электрическую и тепловую энергию.

"В нашем случае распределенность этих мини-ТЭЦ в разных районах - одно из их ключевых преимуществ. Ведь они значительно усложняют цель врага, пытающегося максимально повредить нашу энергосистему", - отметил городской голова.

Кличко сообщил, что строительство новых ТЭЦ также предполагает создание защитных сооружений 2-го уровня.

Также он рассказал, что 85% столичных школ и детсадов обеспечены альтернативными системами питания. Кроме того, Киев продолжает закупать генераторы для учебных заведений.

"500 школ и детских садов оборудованы генераторами и резервным питанием. И мы закупаем новые. Сразу замечу, что генераторы - это не единственный, а только один из источников альтернативного питания в школах и садах", - отметил Виталий Кличко.

По словам мэра, в учебных заведениях Киева внедряется гибридная система резервного электроснабжения. Она объединяет автономную генерацию, накопительные системы и элементы возобновляемой энергетики для оптимизации энергопотребления.

В частности, в нескольких учебных заведениях уже установлены небольшие солнечные электростанции (СЭС) с ограниченной мощностью. Эти системы интегрируются с накопителями заряда для поддержания базовых потребностей (освещение, связь).