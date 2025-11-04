ua en ru
Київ додатково вироблятиме 100 мВт електроенергії для підтримки критичної інфраструктури, - Кличко

Київ, Вівторок 04 листопада 2025 17:01
UA EN RU
Київ додатково вироблятиме 100 мВт електроенергії для підтримки критичної інфраструктури, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко про підтримку критичної інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Київ продовжує роботу з підвищення енергонезалежності. Зокрема, планує виробляти додатково близько 100 мВт електроенергії за допомогою когенераційних установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, Київ продовжує реалізовувати концепцію розподіленої когенерації. Вже цієї зими встановлення когенераційних установок дозволить виробляти додатково близько 100 мВт електроенергії для безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

"Це унікальний досвід, який нам доводиться здобувати в умовах війни", - повідомив Віталій Кличко після відвідування кількох енергооб’єктів столиці.

Мер зазначив, що місту вдалось ліквідувати наслідки ракетних атак на енергообʼєкти в 2023 році та відновити втрачену тоді виробничу потужність електроенергії.

"Ми досить стабільно пройшли опалювальний сезон у 2024-му й планово розпочали подачу тепла в жовтні 2025. На жаль, паралельно зі стартом опалювального сезону міські служби ліквідовують наслідки нових масованих атак, яких ворог завдав по критичній інфраструктурі цієї осені. Робота з відновлення пошкодженого ворожими обстрілами обладнання триває практично цілодобово", - наголосив Кличко.

Одночасно триває підключення міських будинків до опалення. Наразі до тепла вже підключені майже 90% житлових будинків, які управляються комунальними керуючими компаніями. А всі інші будинки - мають можливість оперативного підключення, повідомив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, раніше мер столиці попереджав, що опалювальний сезон 2025/26 може буде найскладнішим за всі роки війни.

