Київ "закрили" для фур і вантажівок: поліція порадила, що робити водіям

Сьогодні, 8 липня, у Києві запровадили обмеження руху для вантажного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Telegram.

"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - підсумували у поліції.

З огляду на таку ситуацію, у Патрульній поліції порадили водіям перечекати спекотний період:

Зазначається, що таке рішення схвалили на тлі погодних умов - задля збереження дорожнього покриття.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали призупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Крім того, з 7 липня й до кінця літа в Києві частково обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

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