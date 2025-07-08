Київ "закрили" для фур і вантажівок: поліція порадила, що робити водіям
Сьогодні, 8 липня, у Києві запровадили обмеження руху для вантажного транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Telegram.
Чому столицю "закрили" для фур і вантажівок
"Увага!Сьогодні, 8-го липня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту", - наголосили правоохоронці.
Зазначається, що таке рішення схвалили на тлі погодних умов - задля збереження дорожнього покриття.
Уточнюється, що вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря становлять:
- +28 градусів за Цельсієм;
- більше за +28 градусів тепла.
Запроваджена заборона стосується транспорту:
- з фактичною масою понад 24 т;
- з навантаженням на вісь понад 7 т.
Що порадили водіям фур і вантажівок у поліції
З огляду на таку ситуацію, у Патрульній поліції порадили водіям перечекати спекотний період:
- на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг;
- біля об'єктів дорожнього сервісу.
"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - підсумували у поліції.
Публікація правоохоронців (скриншот: t.me/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали призупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.
Крім того, з 7 липня й до кінця літа в Києві частково обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.
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