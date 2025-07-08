Киев "закрыли" для фур и грузовиков: полиция посоветовала, что делать водителям
Сегодня, 8 июля, в Киеве ввели ограничения движения для грузового транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Telegram.
Почему столицу "закрыли" для фур и грузовиков
"Внимание! Сегодня, 8-го июля, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта", - подчеркнули правоохранители.
Отмечается, что такое решение приняли на фоне погодных условий - для сохранения дорожного покрытия.
Уточняется, что грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха составляют:
- +28 градусов по Цельсию;
- более +28 градусов тепла.
Введенный запрет касается транспорта:
- с фактической массой более 24 т;
- с нагрузкой на ось более 7 т.
Что посоветовали водителям фур и грузовиков в полиции
Учитывая такую ситуацию, в Патрульной полиции посоветовали водителям переждать жаркий период:
- на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог;
- возле объектов дорожного сервиса.
"О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: t.me/kyivpatrol)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали приостанавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.
Кроме того, с 7 июля и до конца лета в Киеве частично ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.
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