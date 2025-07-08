ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киев "закрыли" для фур и грузовиков: полиция посоветовала, что делать водителям

Вторник 08 июля 2025 12:34
UA EN RU
Киев "закрыли" для фур и грузовиков: полиция посоветовала, что делать водителям В Киеве запретили движение фур и грузовиков (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 8 июля, в Киеве ввели ограничения движения для грузового транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Telegram.

Почему столицу "закрыли" для фур и грузовиков

"Внимание! Сегодня, 8-го июля, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта", - подчеркнули правоохранители.

Отмечается, что такое решение приняли на фоне погодных условий - для сохранения дорожного покрытия.

Уточняется, что грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха составляют:

  • +28 градусов по Цельсию;
  • более +28 градусов тепла.

Введенный запрет касается транспорта:

  • с фактической массой более 24 т;
  • с нагрузкой на ось более 7 т.

Что посоветовали водителям фур и грузовиков в полиции

Учитывая такую ситуацию, в Патрульной полиции посоветовали водителям переждать жаркий период:

  • на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог;
  • возле объектов дорожного сервиса.

"О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале", - подытожили в полиции.

Киев &quot;закрыли&quot; для фур и грузовиков: полиция посоветовала, что делать водителямПубликация правоохранителей (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали приостанавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Кроме того, с 7 июля и до конца лета в Киеве частично ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

Читайте также, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Национальная полиция Автомобильное движение Погода в Киеве Советы водителям
Новости
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского