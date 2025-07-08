Киев "закрыли" для фур и грузовиков: полиция посоветовала, что делать водителям

Сегодня, 8 июля, в Киеве ввели ограничения движения для грузового транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Telegram.

"О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале", - подытожили в полиции.

Отмечается, что такое решение приняли на фоне погодных условий - для сохранения дорожного покрытия.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали приостанавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Кроме того, с 7 июля и до конца лета в Киеве частично ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

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