Суспільство Освіта Гроші Зміни

Київ та захід засипле снігом: синоптики попередили про небезпеку 15 лютого (карта)

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 15 лютого, у частині регіонів України очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, ожеледиця та пориви сильного вітру. У низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки.

Де очікуються сильні опади

За прогнозом синоптиків, вночі помірні опади пройдуть у західних та Вінницькій областях, а вдень у західних і північних регіонах очікується значний сніг і мокрий сніг, місцями - налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

У Черкаській та Полтавській областях прогнозують значний дощ і мокрий сніг, тоді як на півдні та південному заході вночі та вранці можливий туман.

Температура та вітер

У західних і північних регіонах температура вночі та вдень становитиме від 1 до 6 градусів морозу, а вночі на півночі - до 9 градусів морозу.

На решті території країни температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на півдні та південному сході вдень - від 3 до 8 градусів тепла, у Криму - до 14 градусів тепла.

Вітер очікується північно-східний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, у Карпатах і на півдні можливі пориви 15–20 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області 15 лютого вдень прогнозують значний сніг і мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. Температура в столиці становитиме вночі від 4 до 6 градусів морозу, вдень - від 1 до 3 градусів морозу.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.

Читайте також матеріал про те, що Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику лютого та розповів, якою загалом очікується погода в останній місяць зими.

Раніше ми також повідомляли, як уберегти здоров’я під час сильних морозів, як правильно надати допомогу при обмороженні та скільки часу безпечно перебувати на вулиці за низьких температур.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентрПогода в Києві