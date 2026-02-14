RU

Общество Образование Деньги Изменения

Киев и запад засыплет снегом: синоптики предупредили об опасности 15 февраля (карта)

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 15 февраля, в части регионов Украины ожидаются значительные осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица и порывы сильного ветра. В ряде областей объявлен желтый уровень опасности.

Где ожидаются сильные осадки

По прогнозу синоптиков, ночью умеренные осадки пройдут в западных и Винницкой областях, а днем в западных и северных регионах ожидается значительный снег и мокрый снег, местами - налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

В Черкасской и Полтавской областях прогнозируют значительный дождь и мокрый снег, тогда как на юге и юго-западе ночью и утром возможен туман.

Температура и ветер

В западных и северных регионах температура ночью и днем составит от 1 до 6 градусов мороза, а ночью на севере - до 9 градусов мороза.

На остальной территории страны температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге и юго-востоке днем - от 3 до 8 градусов тепла, в Крыму - до 14 градусов тепла.

Ветер ожидается северо-восточный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах и на юге возможны порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области 15 февраля днем прогнозируют значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах. Температура в столице составит ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем - от 1 до 3 градусов мороза.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб.

 

Читайте также материал о том, что Укргидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику февраля и рассказал, какой в целом ожидается погода в последний месяц зимы.

Ранее мы также сообщали, как уберечь здоровье во время сильных морозов, как правильно оказать помощь при обморожении и сколько времени безопасно находиться на улице при низких температурах.

