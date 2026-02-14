ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Київ та захід засипле снігом: синоптики попередили про небезпеку 15 лютого (карта)

Субота 14 лютого 2026 15:41
Київ та захід засипле снігом: синоптики попередили про небезпеку 15 лютого (карта) Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 15 лютого, у частині регіонів України очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, ожеледиця та пориви сильного вітру. У низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Після +14 в Україні знову різко похолодає: синоптик назвала дату

Де очікуються сильні опади

За прогнозом синоптиків, вночі помірні опади пройдуть у західних та Вінницькій областях, а вдень у західних і північних регіонах очікується значний сніг і мокрий сніг, місцями - налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИНСЬКА ОБЛаСТЬ ВВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ Чр Луцък Украйнський гидрометеорологичний гίдрометеор центр meteo.gov.ua ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ ЛъВ.в Воронеж Житомир КиΪв Суми ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ Тернопиль Ужг город вано-Франкивсек Франкивсьн Винниця YKPAIHA Полтава XapkiB XAPKI АΡКОВСЬКА ЬКА ОБЛАСТЬ Черн.εμ Кропивницький ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днпро МОЛДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Луганськ Запорижжя ЛОдесЬКа ОБ) ОБЛАСТЬ Донецьк Миколатв РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографичн. дани AT «BiikoM» Ростов-на-д ረ5ዓብተተ Бухарест АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРиМ Севастополь Краснодар»

У Черкаській та Полтавській областях прогнозують значний дощ і мокрий сніг, тоді як на півдні та південному заході вночі та вранці можливий туман.

Температура та вітер

У західних і північних регіонах температура вночі та вдень становитиме від 1 до 6 градусів морозу, а вночі на півночі - до 9 градусів морозу.

На решті території країни температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на півдні та південному сході вдень - від 3 до 8 градусів тепла, у Криму - до 14 градусів тепла.
На зображенні може бути: ‎карта та ‎текст «‎פר Берестя ва 0Б ОБГОСЬ -4...-2 ЕНСЬКА ЛАСТЬА -3....-ሞ Черв Луцьк 0事 Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua ИТОМИБ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Львив Воронеж -3....-ሞ Житомир КиΪв Суми ် -3°...-1° -3°_ Ужго жгоров +1°_-7° +4°_+6° Франкивськ BiHHs 0°_+2° +2° 0°_ 0°_+2° YKPAIHA -3. -...-ሥ. -3°__-1° Полтава pKiB ХАРКВСЬКА ОБЛАСТЬ Черн.вцй 2+-0 +3°_+5° +1° שך-_ך ий +4°_ 4°_+6 6 ЛУГДАСЬКА 0°_+2° +4°_+6° Дро МОЛДОВА МИКОЛАЙВА обл Луганськ +4+6° +40 0°_+2° "ОДЕСЬКА ОБЛА Запорижжкн +ጉ_-_ +_3+ Донецасо +3_+ሎ aiB +7°...+90 РУМУИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса 0°_+2 +6°...+8° ОБттастЬ Картографични дан. AT «BiaikoM» Ростов-на-Дон ረ5፡ርር-ብ Eyxanect АВТОН PEC КРИТЬ +11°_ +11°._+13° Севастополь Краснодар‎»‎‎

Вітер очікується північно-східний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, у Карпатах і на півдні можливі пориви 15–20 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області 15 лютого вдень прогнозують значний сніг і мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. Температура в столиці становитиме вночі від 4 до 6 градусів морозу, вдень - від 1 до 3 градусів морозу.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.
На зображенні може бути: ‎карта та ‎текст «‎ПОПЕРЕДЖЕння ПРО НЕБЕЗПЕЧН! ΜΕΤΕΟΡΟЛΟΓΙЧНΙ ЯВИЩА f UkrHMC uhmc2022 ukr_hmc ukr. ukr_hmc UkrHMC Украёнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua 楽 楽 КиΪвта Ки.в та Киёвська Кийвськаобласть область 員重下お国通日用 然克 ችጅ 子 Значний cHir, мокрий cHir, ожеледь, налипання мокрого , на дорогах ожеледиця لمـ Вдень Вдень15сичня 15 сичня I ривень небезпечност., жоВтий‎»‎‎

Читайте також матеріал про те, що Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику лютого та розповів, якою загалом очікується погода в останній місяць зими.

Раніше ми також повідомляли, як уберегти здоров’я під час сильних морозів, як правильно надати допомогу при обмороженні та скільки часу безпечно перебувати на вулиці за низьких температур.

