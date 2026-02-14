Київ та захід засипле снігом: синоптики попередили про небезпеку 15 лютого (карта)
У неділю, 15 лютого, у частині регіонів України очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, ожеледиця та пориви сильного вітру. У низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Читайте також: Після +14 в Україні знову різко похолодає: синоптик назвала дату
Де очікуються сильні опади
За прогнозом синоптиків, вночі помірні опади пройдуть у західних та Вінницькій областях, а вдень у західних і північних регіонах очікується значний сніг і мокрий сніг, місцями - налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.
У Черкаській та Полтавській областях прогнозують значний дощ і мокрий сніг, тоді як на півдні та південному заході вночі та вранці можливий туман.
Температура та вітер
У західних і північних регіонах температура вночі та вдень становитиме від 1 до 6 градусів морозу, а вночі на півночі - до 9 градусів морозу.
На решті території країни температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на півдні та південному сході вдень - від 3 до 8 градусів тепла, у Криму - до 14 градусів тепла.
Вітер очікується північно-східний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, у Карпатах і на півдні можливі пориви 15–20 м/с.
Погода у Києві
У Києві та області 15 лютого вдень прогнозують значний сніг і мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. Температура в столиці становитиме вночі від 4 до 6 градусів морозу, вдень - від 1 до 3 градусів морозу.
Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.
Читайте також матеріал про те, що Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику лютого та розповів, якою загалом очікується погода в останній місяць зими.
Раніше ми також повідомляли, як уберегти здоров’я під час сильних морозів, як правильно надати допомогу при обмороженні та скільки часу безпечно перебувати на вулиці за низьких температур.