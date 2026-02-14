Київ та захід засипле снігом: синоптики попередили про небезпеку 15 лютого (карта)

У неділю, 15 лютого, у частині регіонів України очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, ожеледиця та пориви сильного вітру. У низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Де очікуються сильні опади

За прогнозом синоптиків, вночі помірні опади пройдуть у західних та Вінницькій областях, а вдень у західних і північних регіонах очікується значний сніг і мокрий сніг, місцями - налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.



У Черкаській та Полтавській областях прогнозують значний дощ і мокрий сніг, тоді як на півдні та південному заході вночі та вранці можливий туман.

Температура та вітер

У західних і північних регіонах температура вночі та вдень становитиме від 1 до 6 градусів морозу, а вночі на півночі - до 9 градусів морозу.

На решті території країни температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на півдні та південному сході вдень - від 3 до 8 градусів тепла, у Криму - до 14 градусів тепла.



Вітер очікується північно-східний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, у Карпатах і на півдні можливі пориви 15–20 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області 15 лютого вдень прогнозують значний сніг і мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. Температура в столиці становитиме вночі від 4 до 6 градусів морозу, вдень - від 1 до 3 градусів морозу.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.

