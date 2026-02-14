ua en ru
Киев и запад засыплет снегом: синоптики предупредили об опасности 15 февраля (карта)

Украина, Суббота 14 февраля 2026 15:41
Киев и запад засыплет снегом: синоптики предупредили об опасности 15 февраля (карта) Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 15 февраля, в части регионов Украины ожидаются значительные осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица и порывы сильного ветра. В ряде областей объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: После +14 в Украине снова резко похолодает: синоптик назвала дату

Где ожидаются сильные осадки

По прогнозу синоптиков, ночью умеренные осадки пройдут в западных и Винницкой областях, а днем в западных и северных регионах ожидается значительный снег и мокрый снег, местами - налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИНСЬКА ОБЛаСТЬ ВВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ Чр Луцък Украйнський гидрометеорологичний гίдрометеор центр meteo.gov.ua ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ ЛъВ.в Воронеж Житомир КиΪв Суми ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ Тернопиль Ужг город вано-Франкивсек Франкивсьн Винниця YKPAIHA Полтава XapkiB XAPKI АΡКОВСЬКА ЬКА ОБЛАСТЬ Черн.εμ Кропивницький ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днпро МОЛДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Луганськ Запорижжя ЛОдесЬКа ОБ) ОБЛАСТЬ Донецьк Миколатв РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографичн. дани AT «BiikoM» Ростов-на-д ረ5ዓብተተ Бухарест АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРиМ Севастополь Краснодар»

В Черкасской и Полтавской областях прогнозируют значительный дождь и мокрый снег, тогда как на юге и юго-западе ночью и утром возможен туман.

Температура и ветер

В западных и северных регионах температура ночью и днем составит от 1 до 6 градусов мороза, а ночью на севере - до 9 градусов мороза.

На остальной территории страны температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге и юго-востоке днем - от 3 до 8 градусов тепла, в Крыму - до 14 градусов тепла.
На зображенні може бути: ‎карта та ‎текст «‎פר Берестя ва 0Б ОБГОСЬ -4...-2 ЕНСЬКА ЛАСТЬА -3....-ሞ Черв Луцьк 0事 Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua ИТОМИБ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Львив Воронеж -3....-ሞ Житомир КиΪв Суми ် -3°...-1° -3°_ Ужго жгоров +1°_-7° +4°_+6° Франкивськ BiHHs 0°_+2° +2° 0°_ 0°_+2° YKPAIHA -3. -...-ሥ. -3°__-1° Полтава pKiB ХАРКВСЬКА ОБЛАСТЬ Черн.вцй 2+-0 +3°_+5° +1° שך-_ך ий +4°_ 4°_+6 6 ЛУГДАСЬКА 0°_+2° +4°_+6° Дро МОЛДОВА МИКОЛАЙВА обл Луганськ +4+6° +40 0°_+2° "ОДЕСЬКА ОБЛА Запорижжкн +ጉ_-_ +_3+ Донецасо +3_+ሎ aiB +7°...+90 РУМУИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса 0°_+2 +6°...+8° ОБттастЬ Картографични дан. AT «BiaikoM» Ростов-на-Дон ረ5፡ርር-ብ Eyxanect АВТОН PEC КРИТЬ +11°_ +11°._+13° Севастополь Краснодар‎»‎‎

Ветер ожидается северо-восточный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах и на юге возможны порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области 15 февраля днем прогнозируют значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах. Температура в столице составит ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем - от 1 до 3 градусов мороза.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб.
На зображенні може бути: ‎карта та ‎текст «‎ПОПЕРЕДЖЕння ПРО НЕБЕЗПЕЧН! ΜΕΤΕΟΡΟЛΟΓΙЧНΙ ЯВИЩА f UkrHMC uhmc2022 ukr_hmc ukr. ukr_hmc UkrHMC Украёнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua 楽 楽 КиΪвта Ки.в та Киёвська Кийвськаобласть область 員重下お国通日用 然克 ችጅ 子 Значний cHir, мокрий cHir, ожеледь, налипання мокрого , на дорогах ожеледиця لمـ Вдень Вдень15сичня 15 сичня I ривень небезпечност., жоВтий‎»‎‎

Читайте также материал о том, что Укргидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику февраля и рассказал, какой в целом ожидается погода в последний месяц зимы.

Ранее мы также сообщали, как уберечь здоровье во время сильных морозов, как правильно оказать помощь при обморожении и сколько времени безопасно находиться на улице при низких температурах.

