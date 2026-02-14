Киев и запад засыплет снегом: синоптики предупредили об опасности 15 февраля (карта)

В воскресенье, 15 февраля, в части регионов Украины ожидаются значительные осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица и порывы сильного ветра. В ряде областей объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Где ожидаются сильные осадки

По прогнозу синоптиков, ночью умеренные осадки пройдут в западных и Винницкой областях, а днем в западных и северных регионах ожидается значительный снег и мокрый снег, местами - налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.



В Черкасской и Полтавской областях прогнозируют значительный дождь и мокрый снег, тогда как на юге и юго-западе ночью и утром возможен туман.

Температура и ветер

В западных и северных регионах температура ночью и днем составит от 1 до 6 градусов мороза, а ночью на севере - до 9 градусов мороза.

На остальной территории страны температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге и юго-востоке днем - от 3 до 8 градусов тепла, в Крыму - до 14 градусов тепла.



Ветер ожидается северо-восточный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах и на юге возможны порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области 15 февраля днем прогнозируют значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах. Температура в столице составит ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем - от 1 до 3 градусов мороза.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб.

