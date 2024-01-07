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Київ та низку інших областей охопила повітряна тривога, існує загроза балістики

Неділя 07 січня 2024 12:29
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Київ та низку інших областей охопила повітряна тривога, існує загроза балістики Фото: Київ та низку інших областей охопила повітряна тривога, існує загроза балістики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Північні, східні та частину центральних областей охопила повітряна тривога. Попереджають про ризик застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:53 повітряну тривогу було оголошено в:

  • Донецькій;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Чернігівській;
  • Житомирській;
  • Черкаській;
  • Київській областях.

Київ та низку інших областей охопила повітряна тривога, існує загроза балістики

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.

Не перша тривога

Близько о 10 ранку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попереджали про зліт російського винищувача МіГ-31К з Північної Осетії.

Пізніше стало відомо про рух ракети в напрямку Дніпра. Через деякий час повітряне командування "Схід" підтвердило її збиття.

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