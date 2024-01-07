Київ та низку інших областей охопила повітряна тривога, існує загроза балістики

Північні, східні та частину центральних областей охопила повітряна тривога. Попереджають про ризик застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:53 повітряну тривогу було оголошено в:

Донецькій;

Харківській;

Полтавській;

Сумській;

Чернігівській;

Житомирській;

Черкаській;

Київській областях.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.

Не перша тривога

Близько о 10 ранку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попереджали про зліт російського винищувача МіГ-31К з Північної Осетії.

Пізніше стало відомо про рух ракети в напрямку Дніпра. Через деякий час повітряне командування "Схід" підтвердило її збиття.