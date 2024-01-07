У Дніпрі пролунали вибухи, в районі збили ракету

Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 7 січня. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Деякі місцеві пабліки пишуть, що у місті пролунала низка вибухів. Інші деталі поки невідомі.

Додамо, що в Україні сьогодні зранку оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського літака МіГ-31К. Тривога тривала понад годину.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети у бік Дніпра. Ймовірно, це була керована авіаційна ракета Х-59.

Оновлено об 11:30

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що над Дніпровським районом захисники неба збили ворожу ракету.

Нічна атака

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі загарбники випустили по Україні 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 21 з них.

Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

У Дніпрі пізно ввечері був атакований багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.