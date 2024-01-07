У Дніпрі пролунали вибухи, в районі збили ракету
Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 7 січня. В області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Деякі місцеві пабліки пишуть, що у місті пролунала низка вибухів. Інші деталі поки невідомі.
Додамо, що в Україні сьогодні зранку оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського літака МіГ-31К. Тривога тривала понад годину.
Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети у бік Дніпра. Ймовірно, це була керована авіаційна ракета Х-59.
Оновлено об 11:30
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що над Дніпровським районом захисники неба збили ворожу ракету.
Нічна атака
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі загарбники випустили по Україні 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 21 з них.
Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.
У Дніпрі пізно ввечері був атакований багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.
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