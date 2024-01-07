ua en ru
Нд, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі пролунали вибухи, в районі збили ракету

Дніпро, Неділя 07 січня 2024 11:22
UA EN RU
У Дніпрі пролунали вибухи, в районі збили ракету Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 7 січня. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Деякі місцеві пабліки пишуть, що у місті пролунала низка вибухів. Інші деталі поки невідомі.

Додамо, що в Україні сьогодні зранку оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського літака МіГ-31К. Тривога тривала понад годину.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети у бік Дніпра. Ймовірно, це була керована авіаційна ракета Х-59.

Оновлено об 11:30

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що над Дніпровським районом захисники неба збили ворожу ракету.

Нічна атака

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі загарбники випустили по Україні 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 21 з них.

Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

У Дніпрі пізно ввечері був атакований багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область вибухи Війна в Україні
NEWS
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту