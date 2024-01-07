По усій території України оголосили повітряну тривогу, попереджають про зліт МіГ-31К
В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 09:56 повітряну тривогу було оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок, який розташований в Північній Осетії.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північна Осетія)", - пише пресслужба Повітряних сил.
Обстріл України у ніч на 7 січня
У ніч на 7 січня російські терористи вкотре атакували територію України. Ворог запустив 28 БпЛА типу Shahed-136/131 з району російського Приморсько-Ахтарську. Зокрема застосував три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області.
Основним напрямком удару були південь й схід України.
Протиповітряна оборона знищила 21 ворожий безпілотник. До захисту повітряного нападу були залучені:
- зенітні ракетні підрозділи;
- мобільні вогневі групи.
"Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей", - писали Повітряні сили.
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