По усій території України оголосили повітряну тривогу, попереджають про зліт МіГ-31К

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 09:56 повітряну тривогу було оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок, який розташований в Північній Осетії.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північна Осетія)", - пише пресслужба Повітряних сил.

Обстріл України у ніч на 7 січня

У ніч на 7 січня російські терористи вкотре атакували територію України. Ворог запустив 28 БпЛА типу Shahed-136/131 з району російського Приморсько-Ахтарську. Зокрема застосував три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області.

Основним напрямком удару були південь й схід України.

Протиповітряна оборона знищила 21 ворожий безпілотник. До захисту повітряного нападу були залучені:

зенітні ракетні підрозділи;

мобільні вогневі групи.

"Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей", - писали Повітряні сили.