Киев и ряд других областей охватила воздушная тревога, существует угроза баллистики (отбой)

Северные, восточные и часть центральных областей охватила воздушная тревога. Предупреждают о риске применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:53 воздушная тревога была объявлена в:

Донецкий;

Харьковской;

Полтавской;

Сумской;

Черниговской;

Житомирской;

Черкасской;

Киевская область.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Отбой воздушной тревоги

В ряде областей, кроме Херсонской и Донецкой, объявлен отбой воздушной тревоги.

Не первая тревога

Около 10 утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Тогда же Воздушные силы предупреждали о взлете российского истребителя МиГ-31К из Северной Осетии.

Позже стало известно о движении ракеты в направлении Днепра. Через некоторое время воздушное командование "Восток" подтвердило ее сбитие.