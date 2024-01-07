Киев и ряд других областей охватила воздушная тревога, существует угроза баллистики (отбой)
Северные, восточные и часть центральных областей охватила воздушная тревога. Предупреждают о риске применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 12:53 воздушная тревога была объявлена в:
- Донецкий;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Житомирской;
- Черкасской;
- Киевская область.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Отбой воздушной тревоги
В ряде областей, кроме Херсонской и Донецкой, объявлен отбой воздушной тревоги.
Не первая тревога
Около 10 утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Тогда же Воздушные силы предупреждали о взлете российского истребителя МиГ-31К из Северной Осетии.
Позже стало известно о движении ракеты в направлении Днепра. Через некоторое время воздушное командование "Восток" подтвердило ее сбитие.
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