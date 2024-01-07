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Киев и ряд других областей охватила воздушная тревога, существует угроза баллистики (отбой)

Воскресенье 07 января 2024 12:29
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Киев и ряд других областей охватила воздушная тревога, существует угроза баллистики (отбой) Фото: Киев и ряд других областей охватила воздушная тревога, существует угроза баллистики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Северные, восточные и часть центральных областей охватила воздушная тревога. Предупреждают о риске применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:53 воздушная тревога была объявлена в:

  • Донецкий;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Житомирской;
  • Черкасской;
  • Киевская область.

Киев и ряд других областей охватила воздушная тревога, существует угроза баллистики (отбой)

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Отбой воздушной тревоги

В ряде областей, кроме Херсонской и Донецкой, объявлен отбой воздушной тревоги.

Не первая тревога

Около 10 утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Тогда же Воздушные силы предупреждали о взлете российского истребителя МиГ-31К из Северной Осетии.

Позже стало известно о движении ракеты в направлении Днепра. Через некоторое время воздушное командование "Восток" подтвердило ее сбитие.

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