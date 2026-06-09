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Київ та Будапешт за крок до компромісу щодо ЄС, спірним лишилося одне питання

06:12 09.06.2026 Вт
2 хв
Чому Київ та Будапешт залучають Раду Європи і як це вплине на перший етап вступу до ЄС?
aimg Катерина Коваль
Київ та Будапешт за крок до компромісу щодо ЄС, спірним лишилося одне питання Фото: не лише Угорщина висуватиме вимоги щодо вступу України до ЄС (Getty Images)
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Україні та Угорщині вдалося погодити 10 із 11 вимог Будапешта щодо євроінтеграції. Угорщина погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС, попри одне невирішене питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Що погодили

Минулого тижня під час технічних консультацій Україна та Угорщина погодили 10 із 11 вимог Будапешта. Єдиним невирішеним залишається питання представництва національних меншин у Верховній Раді. Його винесли за дужки, але Угорщина попри це погодилася відкрити перший кластер переговорів.

Сторони домовилися звернутися до Ради Європи та ОБСЄ за роз'ясненнями щодо того, як це питання може бути реалізоване на практиці. Воно може знову постати під час переговорів у рамках першого кластера, який зачіпає права людини.

Наступна на черзі - Болгарія

За інформацією джерел Суспільного, Болгарія також планує висунути вимоги щодо нацменшин.

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"Болгари хочуть забезпечення освітніх прав своєї меншини в Україні. Їхні люди за кордоном зазвичай говорять російською, а вони хочуть розвивати болгарську мову", - повідомив один із дипломатів ЄС.

Що далі

У середу посли ЄС на засіданні мають погодити переговорну позицію щодо першого кластера, тобто список проміжних і кінцевих вимог до України. У деяких країнах ЄС, зокрема Хорватії, Румунії та Словенії, виборча система вже передбачає спеціальні квоти для представників меншин.

Раніше Politico назвало дату важливого рішення ЄС щодо України - відкриття першого кластера планують на міжурядовій конференції в Люксембурзі 15 червня. В ЄС також побачили новий прогрес у переговорах і розглядають можливість відкриття одразу двох кластерів.

5 червня Україна назвала домовленість з Угорщиною, яку виконають уже цього року - основою залишається затверджений минулого року План дій з питань національних меншин у рамках першого переговорного кластера "Основи".

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