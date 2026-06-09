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Киев и Будапешт в шаге от компромисса по ЕС, спорным остался один вопрос

06:12 09.06.2026 Вт
2 мин
Почему Киев и Будапешт привлекают Совет Европы и как это повлияет на первый этап вступления в ЕС?
aimg Екатерина Коваль
Киев и Будапешт в шаге от компромисса по ЕС, спорным остался один вопрос Фото: не только Венгрия будет выдвигать требования по вступлению Украины в ЕС (Getty Images)
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Украине и Венгрии удалось согласовать 10 из 11 требований Будапешта по евроинтеграции. Венгрия согласилась открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС, несмотря на один нерешенный вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Что согласовали

На прошлой неделе во время технических консультаций Украина и Венгрия согласовали 10 из 11 требований Будапешта. Единственным нерешенным остается вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде. Его вынесли за скобки, но Венгрия несмотря на это согласилась открыть первый кластер переговоров.

Стороны договорились обратиться в Совет Европы и ОБСЕ за разъяснениями относительно того, как этот вопрос может быть реализован на практике. Он может снова возникнуть во время переговоров в рамках первого кластера, который затрагивает права человека.

Следующая на очереди - Болгария

По информации источников Общественного, Болгария также планирует выдвинуть требования по нацменьшинствам.

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"Болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. Их люди за рубежом обычно говорят на русском, а они хотят развивать болгарский язык", - сообщил один из дипломатов ЕС.

Что дальше

В среду послы ЕС на заседании должны согласовать переговорную позицию по первому кластеру, то есть список промежуточных и конечных требований к Украине. В некоторых странах ЕС, в частности Хорватии, Румынии и Словении, избирательная система уже предусматривает специальные квоты для представителей меньшинств.

Ранее Politico назвало дату важного решения ЕС по Украине - открытие первого кластера планируют на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня. В ЕС также увидели новый прогресс в переговорах и рассматривают возможность открытия сразу двух кластеров.

5 июня Украина назвала договоренность с Венгрией, которую выполнят уже в этом году - основой остается утвержденный в прошлом году План действий по вопросам национальных меньшинств в рамках первого переговорного кластера "Основы".

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