Київ без світла за графіками, але не всюди: ДТЕК розповіли про відключення на 29 грудня

Обстріл Києва

Нагадаємо, вночі та вранці 27 грудня армія РФ здійснила черговий комбінований удар по Україні. Ворог застосовував для атак дрони та ракети різного типу.

Основною метою РФ став Київ і Київська область. Зокрема, в столиці в результаті обстрілу наслідки були зафіксовані відразу в семи районах.

Крім того, в Києві виникли перебої з теплом і водою, а також були введені екстрені відключення світла.

На даний момент, як вже було сказано вище, екстрені відключення тривають на лівому березі.

Також ми писали, що вчора, 28 грудня, на лівому березі через проблеми з енергетикою тимчасово змінили рух електротранспорту.