Киев без света по графикам, но не везде: ДТЭК рассказали об отключениях на 29 декабря

В понедельник, 29 декабря, в Киеве продолжатся почасовые отключения света. Однако для правого берега будут действовать графики, а на левом продолжат действовать экстренные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
В компании рассказали, что сегодня свет на правом берегу столицы будут отключать по такому принципу.
В то же время в ДТЭК добавили, что на левом берегу Киева продолжают действовать экстренные отключения.
Такой в компании отметили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.
Напомним, ночью и утром 27 декабря армия РФ осуществила очередной комбинированный удар по Украине. Враг применял для атак дроны и ракеты различного типа.
Основной целью РФ стал Киев и Киевская область. В частности, в столице в результате обстрелов последствия были зафиксированы сразу в семи районах.
Кроме того, в Киеве возникли перебои с теплом и водой, а также были введены экстренные отключения света.
На данный момент, как уже было сказано выше, экстренные отключения продолжаются на левом берегу.
Также мы писали, что вчера, 28 декабря, на левом берегу из-за проблем с энергетикой временно изменили движение электротранспорта.