Перебої зі світлом на лівому березі Києва: як курсує електротранспорт і які маршрути змінено

Ілюстративне фото: у Києві через перебої зі світлом змінили рух електротранспорту (GettyImages)

На лівому березі Києва через проблеми з енергопостачанням сьогодні було тимчасово змінено рух електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

На окремих ділянках лівобережної частини міста рух електротранспорту організовано: Трамвайні маршрути: №№ 8, 32 – за власною схемою;

№ 27 – ст. м. "Позняки" – просп. Воскресенський;

№ 22 – просп. Воскресенський – Дарницьке депо;

№ 29 – ст. м. "Лісова" – ст. м. "Позняки";

№№ 28, 35 – ст. м. "Лісова" – просп. Воскресенський. Тролейбусні маршрути: № 30 – вул. Кадетський Гай – ст. м. "Почайна";

№ 31 – ст. м. "Лук'янівська" – ст. м. "Почайна";

№ 47 – ст. м. "Мінська" – вул. Олександра Архипенка – ст. м. "Почайна";

№ 50 – пл. "Либідська" – пл. "Дарницька". За даними КМДА, робота на інших маршрутах житлового масиву Троєщина тимчасово призупинена. Також для забезпечення перевезень пасажирів на окремих ділянках роботи електротранспорту організовано рух тимчасових автобусних маршрутів. На трамвайних маршрутах: № 28-Т – вул. Милославська – пл. "Дарницька";

№ 4-Т – вул. Милославська – ст. "Райдужна";

№ 29-Т – ст. м. "Бориспільська" – пл. "Дарницька". На тролейбусних маршрутах: № 50-ТРК – вул.Милославська – пл. "Дарницька";

№ 37-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Лісова";

№ 30-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Почайна";

№ 31-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Почайна";

№ 29-ТР – пл. "Дарницька" – зал. ст. "Куренівка".