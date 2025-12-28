Перебої зі світлом на лівому березі Києва: як курсує електротранспорт і які маршрути змінено
На лівому березі Києва через проблеми з енергопостачанням сьогодні було тимчасово змінено рух електротранспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
На окремих ділянках лівобережної частини міста рух електротранспорту організовано:
Трамвайні маршрути:
- №№ 8, 32 – за власною схемою;
- № 27 – ст. м. "Позняки" – просп. Воскресенський;
- № 22 – просп. Воскресенський – Дарницьке депо;
- № 29 – ст. м. "Лісова" – ст. м. "Позняки";
- №№ 28, 35 – ст. м. "Лісова" – просп. Воскресенський.
Тролейбусні маршрути:
- № 30 – вул. Кадетський Гай – ст. м. "Почайна";
- № 31 – ст. м. "Лук'янівська" – ст. м. "Почайна";
- № 47 – ст. м. "Мінська" – вул. Олександра Архипенка – ст. м. "Почайна";
- № 50 – пл. "Либідська" – пл. "Дарницька".
За даними КМДА, робота на інших маршрутах житлового масиву Троєщина тимчасово призупинена. Також для забезпечення перевезень пасажирів на окремих ділянках роботи електротранспорту організовано рух тимчасових автобусних маршрутів.
На трамвайних маршрутах:
- № 28-Т – вул. Милославська – пл. "Дарницька";
- № 4-Т – вул. Милославська – ст. "Райдужна";
- № 29-Т – ст. м. "Бориспільська" – пл. "Дарницька".
На тролейбусних маршрутах:
- № 50-ТРК – вул.Милославська – пл. "Дарницька";
- № 37-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Лісова";
- № 30-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Почайна";
- № 31-ТР – вул. Милославська – ст. м. "Почайна";
- № 29-ТР – пл. "Дарницька" – зал. ст. "Куренівка".
Обстріл Києва 27 грудня
Вчора російські війська завдали по Україні масштабного комбінованого удару, застосувавши ракети різних типів і ударні дрони.
Головним напрямком атаки РФ були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували одразу в семи районах міста. Росіяни атакували регіон двома хвилями.
Станом на ранок неділі, 28 грудня, у Києві ситуація з енергопостачанням залишається складною. Зокрема, на правому березі столиці наразі діють графіки відключення світла, а ось на лівому - вже понад добу екстрені відключення.