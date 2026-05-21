Київ штормитиме всю ніч, синоптики попереджають про град і шквали

Негода з грозою, блискавками та шквальним вітром опанують столицю до ранку. Це може призвести до проблем з транспортом, на що треба розраховувати тим, кому вранці на роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають, що сильний вітер, 15-20 метрів на секунду, може спричинити пошкодження ліній електропередач, що застопорить громадський транспорт. Повалені дерева на дорогах теж ускладнять рух, тому маршрут краще обрати заздалегідь.
В Укргідрометцентрі встановили рівень небезпеки "жовтий" через сильну негоду у столиці.
Як ми вже повідомляли, біля станції метро "Чернігівська" внаслідок сильного буревію звалило дерева.
Також деякі вулиці Києва почало підтоплювати. Зокрема повністю затопило підземний перехід на Дарницькій площі.
Також на Київщині один з приватних будинків спалахнув після удару блискавки.
