Киев будет штормить всю ночь, синоптики предупреждают о граде и шквалах

Синоптики предупреждают, что сильный ветер, 15-20 метров в секунду, может привести к повреждению линий электропередач, что застопорит общественный транспорт. Поваленные деревья на дорогах тоже усложнят движение, поэтому маршрут лучше выбрать заранее.

В Укргидрометцентре установили уровень опасности "желтый" из-за сильной непогоды в столице.

Какие последствия непогоды уже сейчас

Как мы уже сообщали, возле станции метро "Черниговская" в результате сильного урагана свалило деревья.

Также некоторые улицы Киева начало подтапливать. В частности полностью затопило подземный переход на Дарницкой площади.

Также на Киевщине один из частных домов вспыхнул после удара молнии.