Київ повернеться до графіків, але є нюанс: Шмигаль попередив про серйозну проблему

Наразі у Києві знеструмлені 710 тисяч споживачів. Фахівці мають вийти на прогнозовані графіки, проте перший час вони можуть різнитись в різних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За його словами, найближчим завданням фахівців є вихід на прогнозовані графіки. Міністр зазначив, що держава надала для цього всю необхідну допомогу

"Маємо бути відверті. Енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому перші тижні, поки іде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що паралельно триває робота над когенерацією, спрощенням підключень та будівництвом нових ліній. За словами міністра, завершується верифікація наявних у Києві когенераційних установок, які частково покриють потреби громадян.