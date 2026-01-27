Київ повернеться до графіків, але є нюанс: Шмигаль попередив про серйозну проблему
Наразі у Києві знеструмлені 710 тисяч споживачів. Фахівці мають вийти на прогнозовані графіки, проте перший час вони можуть різнитись в різних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.
За його словами, найближчим завданням фахівців є вихід на прогнозовані графіки. Міністр зазначив, що держава надала для цього всю необхідну допомогу
"Маємо бути відверті. Енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому перші тижні, поки іде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що паралельно триває робота над когенерацією, спрощенням підключень та будівництвом нових ліній. За словами міністра, завершується верифікація наявних у Києві когенераційних установок, які частково покриють потреби громадян.
Ситуація з теплом і світлом у Києві
Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, у КМВА попередили, що вже найближчим часом Київ повернеться до графіків відключень світла. Водночас мешканців столиці попередили, що вони будуть жорсткішими.
Зазначимо, в ніч на 24 січня росіяни здійснили удари по столиці за допомогою дронів та ракет. Комунальні служби та енергетики Києва працюють над відновленням подачі електроенергії, тепла та води після атаки на критичну інфраструктуру.
Зранку у неділю, 25 січня, до теплопостачання під'єднали понад 340 будинків. Наразі у столиці цілодобово працюють понад 90 Пунктів незламності, додаткові намети обігріву розгорнуті безпосередньо у дворах багатоповерхівок.
Вдень в понеділок, 26 січня, енергетики повернули Київську область до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених відключень.
Крім того, лідер країни Володимир Зеленський вчора заявив, що всі строки по відновленню теплопостачання у Києві не можна вважати задовільними – треба діяти швидше.