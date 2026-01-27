Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме

Сейчас в Киеве обесточены 710 тысяч потребителей. Специалисты должны выйти на прогнозируемые графики, однако первое время они могут отличаться в разных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.