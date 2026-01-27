Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме
Сейчас в Киеве обесточены 710 тысяч потребителей. Специалисты должны выйти на прогнозируемые графики, однако первое время они могут отличаться в разных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.
По его словам, ближайшей задачей специалистов является выход на прогнозируемые графики. Министр отметил, что государство предоставило для этого всю необходимую помощь
"Должны быть откровенными. Энергосистема повреждена неравномерно, поэтому первые недели, пока идет восстановление, графики в разных энергоузлах могут отличаться. Это будет зависеть от пропускной способности сетей конкретного района", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что параллельно продолжается работа над когенерацией, упрощением подключений и строительством новых линий. По словам министра, завершается верификация имеющихся в Киеве когенерационных установок, которые частично покроют потребности граждан.
Ситуация с теплом и светом в Киеве
Напомним, сегодня, 27 января, в КГГА предупредили, что уже в ближайшее время Киев вернется к графикам отключений света. В то же время жителей столицы предупредили, что они будут более жесткими.
Отметим, в ночь на 24 января россияне осуществили удары по столице с помощью дронов и ракет. Коммунальные службы и энергетики Киева работают над восстановлением подачи электроэнергии, тепла и воды после атаки на критическую инфраструктуру.
Утром в воскресенье, 25 января, к теплоснабжению подключили более 340 домов. Сейчас в столице круглосуточно работают более 90 пунктов несокрушимости, дополнительные палатки обогрева развернуты непосредственно во дворах многоэтажек.
Днем в понедельник, 26 января, энергетики вернули Киевскую область к графикам отключений света после почти двух недель экстренных отключений.
Кроме того, лидер страны Владимир Зеленский вчера заявил, что все сроки по восстановлению теплоснабжения в Киеве нельзя считать удовлетворительными - надо действовать быстрее.