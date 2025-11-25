ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Вечірнє зведення Генштабу на 24 листопада: де фіксується найбільша активність російських військ

Україна, Вівторок 25 листопада 2025 01:10
UA EN RU
Вечірнє зведення Генштабу на 24 листопада: де фіксується найбільша активність російських військ Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Українські підрозділи продовжують стримувати інтенсивний наступальний тиск російських військ, відбиваючи атаки за кількома напрямками та завдаючи противнику відчутних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Станом на 22:00 24 листопада Сили оборони зосереджують зусилля на зриві штурмових дій російських військ і виснаженні їхніх ресурсів. За добу зафіксовано 150 бойових зіткнень.

Ворог завдав 29 авіаударів, застосував 62 керовані авіабомби, запустив 2683 дрони-камікадзе та здійснив 3150 обстрілів по українських позиціях і населених пунктах.

Північні та східні напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано три атаки та 155 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції в районах Вовчанська, Синельникового та Колодязного, проте п'ять спроб просування були зупинені українськими військовими.

На Куп'янському напрямку захисники відбили три атаки в районах Піщаного та Петропавлівки.

Лиманський та Слов'янський напрямки

На Лиманському напрямку українські підрозділи стримали 10 спроб прориву біля Шандриголового, Новоселівки, Греківки, Надії, Зарічного та в напрямку Ставків. Кілька боїв тривають.

На Слов'янському напрямку відбито 11 атак у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська, а також на підступах до Званівки, Ямполя і Закотного. Одне зіткнення залишається активним.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку російські штурмові групи 19 разів намагалися просунутися в районах Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бика, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та в бік Костянтинівки, Степанівки та Софіївки. Сили оборони відбили 15 атак, бої тривають.

Покровський напрямок

Найвища динаміка боїв зберігається тут: зафіксовано 47 атак поблизу Шахового, Нового Шахового, Родинського, Красного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Новосергіївки, Новоекономічного, Молодецького, Філії та Дачного.

Українські військові ліквідували 50 російських бійців, поранили 30, знищили 21 дрон і кілька укриттів.

Також уражено автомобіль, артсистему та 11 точок розміщення ворожого особового складу.

Інші напрямки

На Олександрівському напрямку зупинено 13 атак противника, а по Великомихайлівці завдано авіаудару.

На Гуляйпільському напрямку відбито 15 атак у районах Зеленого Гаю, Затишшя, Солодкого і в напрямку Варварівки та Добропілля.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну атаку в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку обидві спроби російських військ просунутися в бік Антонівського мосту завершилися провалом.

Нагадуємо, що Україна продовжує доопрацьовувати запропонований мирний план, домагаючись збереження в ньому положень, що відповідають національним інтересам, і зазначаючи, що низка ключових питань потребує узгодження із зарубіжними партнерами для формування узгодженої позиції.

Зазначаємо, що на Запорізькому напрямку відзначають різке погіршення дисципліни в одному з російських підрозділів, де масове вживання алкоголю призвело до смертельних інцидентів і створює додаткову небезпеку для самих військовослужбовців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України