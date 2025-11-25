Вечірнє зведення Генштабу на 24 листопада: де фіксується найбільша активність російських військ

Українські підрозділи продовжують стримувати інтенсивний наступальний тиск російських військ, відбиваючи атаки за кількома напрямками та завдаючи противнику відчутних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Станом на 22:00 24 листопада Сили оборони зосереджують зусилля на зриві штурмових дій російських військ і виснаженні їхніх ресурсів. За добу зафіксовано 150 бойових зіткнень.

Ворог завдав 29 авіаударів, застосував 62 керовані авіабомби, запустив 2683 дрони-камікадзе та здійснив 3150 обстрілів по українських позиціях і населених пунктах.

Північні та східні напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано три атаки та 155 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції в районах Вовчанська, Синельникового та Колодязного, проте п'ять спроб просування були зупинені українськими військовими.

На Куп'янському напрямку захисники відбили три атаки в районах Піщаного та Петропавлівки.

Лиманський та Слов'янський напрямки

На Лиманському напрямку українські підрозділи стримали 10 спроб прориву біля Шандриголового, Новоселівки, Греківки, Надії, Зарічного та в напрямку Ставків. Кілька боїв тривають.

На Слов'янському напрямку відбито 11 атак у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська, а також на підступах до Званівки, Ямполя і Закотного. Одне зіткнення залишається активним.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку російські штурмові групи 19 разів намагалися просунутися в районах Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бика, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та в бік Костянтинівки, Степанівки та Софіївки. Сили оборони відбили 15 атак, бої тривають.

Покровський напрямок

Найвища динаміка боїв зберігається тут: зафіксовано 47 атак поблизу Шахового, Нового Шахового, Родинського, Красного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Новосергіївки, Новоекономічного, Молодецького, Філії та Дачного.

Українські військові ліквідували 50 російських бійців, поранили 30, знищили 21 дрон і кілька укриттів.

Також уражено автомобіль, артсистему та 11 точок розміщення ворожого особового складу.

Інші напрямки

На Олександрівському напрямку зупинено 13 атак противника, а по Великомихайлівці завдано авіаудару.

На Гуляйпільському напрямку відбито 15 атак у районах Зеленого Гаю, Затишшя, Солодкого і в напрямку Варварівки та Добропілля.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну атаку в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку обидві спроби російських військ просунутися в бік Антонівського мосту завершилися провалом.