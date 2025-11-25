Киев под массированным ракетным ударом: раздаются мощные взрывы, работает ПВО
В ночь на 25 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже были зафиксированы взрывы в Киеве, о чем подтвердили официальные власти столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил Украины в сети Telegram, а также на официальных представителей столичных властей.
По данным Воздушных сил Украины, с района Новороссийска были выпущены крылатые ракеты "Калибр", а скоростная цель движется по Черниговщине в сторону Киева, поэтому жителям столицы рекомендуется срочно перейти в укрытия.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко на своей странице в социальной сети Telegram отметил, что в воздухе зафиксированы вражеские дроны и крылатые ракеты, были произведены пуски баллистических ракет и "Кинжалов".
По целям противника работает ПВО, а последствия атаки фиксируются в Дарницком районе. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до завершения тревоги.
Воздушные сили сообщают, что на момент 01:30 на Киев продолжают лететь скоростные цели.
В 01:28 глава КГВА Тимур Ткаченко отметил, что удар по Киеве комбинированный, с применением дронов и ракет.
В 01:35 мэр Киева Виталий Кличко написал, что над Оболонью зафиксированы враждебны дроны. Также еще улетают ракеты на столицу.
Воздушные силы в 01:39 сообщили о том, что в городской черте Киева пребывают вражеские дроны.
Позже, в 01:43 Виталий Кличко сообщил, что в некоторых районах столицы перебои с энерго- и водоснабжением. А в 01:50 мэр города написал, что было зафиксировано попадание обломков в жилой дом на Печерске. На уровне 6-7 этажей пожар. Экстренные службы направляются на место.
Что известно об атаке на Украину в ночь на 25 ноября
Напоминаем, что в ночь на 25 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за атаки России. Из района Новороссийска осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр".
Позже был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К и пуск "Кинжалов". Также на столицу летят вражеские дроны. Атака все еще продолжается, последствия фиксируются, экстренные службы работают на месте.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал граждан строго соблюдать меры предосторожности во время воздушных тревог и угроз российских ударов, подчеркнув, что все приказы отданы Воздушным силам и другим подразделениям Сил обороны и безопасности страны, чтобы эффективно реагировать на угрозы.
Напоминаем, что украинские войска продолжают сдерживать наступление российских сил, отражая атаки на нескольких направлениях и нанося противнику значительные потери; по данным Генштаба ВСУ на 22:00 24 ноября, за сутки зафиксировано 150 боевых столкновений, 29 авиаударов, применение 62 управляемых авиабомб, запуск 2683 дронов-камикадзе и 3150 обстрелов по позициям и населенным пунктам Украины.