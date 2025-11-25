Киев под массированным ракетным ударом: раздаются мощные взрывы, работает ПВО

По данным Воздушных сил Украины, с района Новороссийска были выпущены крылатые ракеты "Калибр", а скоростная цель движется по Черниговщине в сторону Киева, поэтому жителям столицы рекомендуется срочно перейти в укрытия.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко на своей странице в социальной сети Telegram отметил, что в воздухе зафиксированы вражеские дроны и крылатые ракеты, были произведены пуски баллистических ракет и "Кинжалов".

По целям противника работает ПВО, а последствия атаки фиксируются в Дарницком районе. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

Воздушные сили сообщают, что на момент 01:30 на Киев продолжают лететь скоростные цели.

В 01:28 глава КГВА Тимур Ткаченко отметил, что удар по Киеве комбинированный, с применением дронов и ракет.

В 01:35 мэр Киева Виталий Кличко написал, что над Оболонью зафиксированы враждебны дроны. Также еще улетают ракеты на столицу.

Воздушные силы в 01:39 сообщили о том, что в городской черте Киева пребывают вражеские дроны.

Позже, в 01:43 Виталий Кличко сообщил, что в некоторых районах столицы перебои с энерго- и водоснабжением. А в 01:50 мэр города написал, что было зафиксировано попадание обломков в жилой дом на Печерске. На уровне 6-7 этажей пожар. Экстренные службы направляются на место.

Что известно об атаке на Украину в ночь на 25 ноября

Напоминаем, что в ночь на 25 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за атаки России. Из района Новороссийска осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр".

Позже был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К и пуск "Кинжалов". Также на столицу летят вражеские дроны. Атака все еще продолжается, последствия фиксируются, экстренные службы работают на месте.