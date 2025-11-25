В Україні оголосили повітряну тривогу: летять "Калібри" і "Кинджали"

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через атаку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.

Повідомляється, що з району Новоросійська здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Також було повідомлено про рух швидкісної цілі Чернігівщиною в бік Києва. Жителям столиці рекомендується терміново перейти в укриття.

Деякі моніторингові канали повідомляли, що в Києві прогриміли вибухи. Пізніше, мер Києва Володимир Кличко повідомив о 01:02, що в Києві прогриміли вибухи, працює ППО.

Також, о 01:03 Повітряні Сили попередили, що в Україні оголошено підвищену ракетну небезпеку: зафіксовано зліт літака МіГ-31К, що вимагає підвищеної готовності громадян і дотримання заходів безпеки.

О 01:10 знову було оголошено про пересування швидкої цілі через Чернігівську область курсом на Київ.

Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що надходять повідомлення про наслідки атаки в Дарницькому районі, деталі уточнюються. Жителів просять залишатися в укриттях до завершення тривоги. Одночасно фіксують наслідки ударів на кількох локаціях правого і лівого берега.

У Печерському районі попередньо постраждав багатоквартирний будинок, інформація уточнюється. До закінчення тривоги громадян просять перебувати в укриттях необхідно, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів звичним комбінованим чином.