Головна » Новини » Війна в Україні

В Україні оголосили повітряну тривогу: летять "Калібри" і "Кинджали"

Україна, Вівторок 25 листопада 2025 01:07

В Україні оголосили повітряну тривогу: летять "Калібри" і "Кинджали" Фото: бомбосховище (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через атаку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.

Повідомляється, що з району Новоросійська здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Також було повідомлено про рух швидкісної цілі Чернігівщиною в бік Києва. Жителям столиці рекомендується терміново перейти в укриття.

Деякі моніторингові канали повідомляли, що в Києві прогриміли вибухи. Пізніше, мер Києва Володимир Кличко повідомив о 01:02, що в Києві прогриміли вибухи, працює ППО.

Також, о 01:03 Повітряні Сили попередили, що в Україні оголошено підвищену ракетну небезпеку: зафіксовано зліт літака МіГ-31К, що вимагає підвищеної готовності громадян і дотримання заходів безпеки.

О 01:10 знову було оголошено про пересування швидкої цілі через Чернігівську область курсом на Київ.

Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що надходять повідомлення про наслідки атаки в Дарницькому районі, деталі уточнюються. Жителів просять залишатися в укриттях до завершення тривоги. Одночасно фіксують наслідки ударів на кількох локаціях правого і лівого берега.

У Печерському районі попередньо постраждав багатоквартирний будинок, інформація уточнюється. До закінчення тривоги громадян просять перебувати в укриттях необхідно, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів звичним комбінованим чином.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із проханням уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та загрози ударів Росії, наголосивши, що всі підрозділи Повітряних сил та інших компонентів Сил оборони та безпеки діють за чіткими інструкціями для захисту країни.

Нагадуємо, що українські війська продовжують успішно стримувати наступ російських сил, відбиваючи атаки на кількох напрямках і завдаючи противнику значних втрат; за даними Генштабу ЗСУ станом на 22:00 24 листопада, за добу зафіксовано 150 бойових зіткнень, а сили оборони зосереджені на зриві штурмів і виснаженні ресурсів противника.

