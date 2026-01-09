Київ під масованим ударом дронів: у місті палають багатоповерхівки, є постраждалі

Сьогодні, 9 січня, Росія атакує дронами Київ. У місті горять багатоповерхівки та авто. Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих.
Про те, що відбувається в столиці, в матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні вночі мер Києва Віталій Кличко повідомив про масовану атаку дронів РФ по українській столиці. Постраждали вже декілька районів міста.
У Дарницькому районі БПЛА впав у дворі житлового будинку. Частково пошкоджений магазин поруч із будинком. Також один БПЛА зараз над центром міста.
У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння в нежитловій будівлі.
У Печерському районі загоряння в житловому будинку. За іншою адресою на Печерську палають автівки у дворі житлового будинку.
Також в цьому районі, де впали уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку.
У Деснянському районі влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху. Всі служби прямують на місце. Крім того, Кличко повідомив, що є влучання БПЛА в житловий будинок на рівні 1-2 поверхів, там зараз пожежа в кількох квартирах.
Крім того, внаслідок російської атаки зафіксовано займання на території торговельного центру, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.
Мер міста також повідомив про виклики медиків у Шевченківський район.
Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в результаті атаки РФ постраждали дві людини, одна - в Дніпровському районі, інша - в Деснянському.
Оновлено: Згодом Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих зросла вдвічі - до чотирьох осіб.
За даними Повітряних сил України, прямо зараз основна хвиля атак ворожих ударних безпілотників спрямована на Київщину та столицю. Зокрема:
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі російські окупанти можуть здійснити черговий масований обстріл України. З цієї причини українцям важливо не ігнорувати повітряні тривоги і прямувати до укриттів.
Також Посольство США попередило про загрозу удару по Україні найближчими днями.
Зазначимо, обстріли Києві відбуваються на тлі мирних переговорів. Саме сьогодні видання Axios писало, що радники Трампа зустрілися з російським спецпосланцем у Парижі щодо України, щоб обговорити мирний план.