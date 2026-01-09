ua en ru
У Києві серія гучних вибухів на тлі загрози балістики

Київ, П'ятниця 09 січня 2026 02:07
У Києві серія гучних вибухів на тлі загрози балістики Фото: Київ під ударом ракет (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні, 9 січня, після дронової атаки Російська Федерація вдарила по Києву балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В Києві було чутно серію ударів. Зазначимо, що ракетна атака на місто відбувається на тлі дронових ударів. Прямо зараз над містом також літають "Шахеди".

Трохи раніше Повітряні сили України повідомили про те, що по країні запустили ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Дронова атака по Києву

Сьогодні вночі мер Києва Віталій Кличко повідомив про масовану атаку дронів РФ. В результаті - загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждалих.

В результаті удару постраждали також Дарницький, Деснянський, Дніпровський. Печерський, Шевченківський райони. Загроза "шахедних" ударів продовжується.

Нагадаємо, вчора ввечері Володимир Зеленський повідомив, що вночі російські окупанти можуть здійснити черговий масований обстріл України. З цієї причини українцям важливо не ігнорувати повітряні тривоги і прямувати до укриттів.

Крім того, РБК-Україна писало, що Посольство США попередило про загрозу удару по Україні найближчими днями.

