ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Посольство США попередило про загрозу удару по Україні найближчими днями

Київ, Четвер 08 січня 2026 20:35
UA EN RU
Посольство США попередило про загрозу удару по Україні найближчими днями Ілюстративне фото: Росія може завдати по Україні масованого удару (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія може завдати по Україні нового масованого удару в найближчі кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів", - ідеться в повідомленні.

Дипломатичне відомство рекомендує:

  • заздалегідь визначити місця укриттів до оголошення повітряної тривоги.
  • завантажити на мобільний телефон надійний застосунок для оповіщення про повітряну тривогу;
  • негайно сховатися при оголошенні повітряної тривоги.
  • стежити за місцевими ЗМІ для отримання термінових новин і бути готовими скоригувати свої плани;
  • мати запаси води, їжі та медикаментів;
  • у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок українських посадових осіб та екстрених служб.

Загроза нової атаки

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що дуже важливо реагувати на повітряні тривоги і постійно спускатися в укриття.

За його словами, російські окупанти можуть провести новий масований удар по Україні вже сьогодні, 8 січня, вночі.

Він уточнив, що ворог хоче скористатися негодою - в Україну прийшло різке похолодання.

Зокрема, вже завтра, 9 січня, у Києві очікується до 10 градусів морозу. На цьому тлі енергетики в столиці перейшли на посилений режим роботи.

Також завтра в Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. ДТЕК уже їх опублікував. Світло можуть відключати і поза графіками, оскільки через негоду можливі аварії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
Новини
В Україні змінили очільників чотирьох ОВА: укази Зеленського
В Україні змінили очільників чотирьох ОВА: укази Зеленського
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка