Посольство США попередило про загрозу удару по Україні найближчими днями
Росія може завдати по Україні нового масованого удару в найближчі кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів", - ідеться в повідомленні.
Дипломатичне відомство рекомендує:
- заздалегідь визначити місця укриттів до оголошення повітряної тривоги.
- завантажити на мобільний телефон надійний застосунок для оповіщення про повітряну тривогу;
- негайно сховатися при оголошенні повітряної тривоги.
- стежити за місцевими ЗМІ для отримання термінових новин і бути готовими скоригувати свої плани;
- мати запаси води, їжі та медикаментів;
- у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок українських посадових осіб та екстрених служб.
Загроза нової атаки
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що дуже важливо реагувати на повітряні тривоги і постійно спускатися в укриття.
За його словами, російські окупанти можуть провести новий масований удар по Україні вже сьогодні, 8 січня, вночі.
Він уточнив, що ворог хоче скористатися негодою - в Україну прийшло різке похолодання.
Зокрема, вже завтра, 9 січня, у Києві очікується до 10 градусів морозу. На цьому тлі енергетики в столиці перейшли на посилений режим роботи.
Також завтра в Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. ДТЕК уже їх опублікував. Світло можуть відключати і поза графіками, оскільки через негоду можливі аварії.