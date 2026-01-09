Киев под массированным ударом дронов: в городе горят многоэтажки и авто

Сегодня ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированной атаке дронов РФ по украинской столице. Пострадали уже несколько районов города.

Дарницкий район

В Дарницком районе БПЛА упал во дворе жилого дома. Частично поврежден магазин рядом с домом. Пожара и пострадавших нет. Также один БПЛА сейчас над центром города.

Днепровский район

В Днепровском районе в результате падения обломков БпЛА возникло возгорание в нежилом здании.

Печерский район

В Печерском районе возгорание в жилом доме. По другому адресу на Печерске горят машины во дворе жилого дома.

Также в этом районе, где обломки БПЛА упали на 9-этажный жилой дом, частично разрушен фасад здания.

Деснянский район

В Деснянском районе беспилотный летательный аппарат врезался в крышу жилого дома на 18 этаже. Все службы выезжают на место. Кроме того, Кличко сообщил, что БПЛА попал в жилой дом на уровне 1-2 этажей, сейчас горит несколько квартир.

Шевченковский район

Мэр города также сообщил о вызовах врачей в Шевченковский район.

Воздушная тривога в Киеве: курс дронов

По данным Воздушных сил Украины, сейчас основная волна атак ударных дронов противника направлена на Киевскую область и столицу. В частности: