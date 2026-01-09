Киев под массированным ударом дронов: в городе горят многоэтажки и авто

Сегодня, 9 января, Россия атакует дронами Киев. В городе горят многоэтажки и авто.
О том, что происходит в столице, в материале РБК-Украина.
Сегодня ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированной атаке дронов РФ по украинской столице. Пострадали уже несколько районов города.
В Дарницком районе БПЛА упал во дворе жилого дома. Частично поврежден магазин рядом с домом. Пожара и пострадавших нет. Также один БПЛА сейчас над центром города.
В Днепровском районе в результате падения обломков БпЛА возникло возгорание в нежилом здании.
В Печерском районе возгорание в жилом доме. По другому адресу на Печерске горят машины во дворе жилого дома.
Также в этом районе, где обломки БПЛА упали на 9-этажный жилой дом, частично разрушен фасад здания.
В Деснянском районе беспилотный летательный аппарат врезался в крышу жилого дома на 18 этаже. Все службы выезжают на место. Кроме того, Кличко сообщил, что БПЛА попал в жилой дом на уровне 1-2 этажей, сейчас горит несколько квартир.
Мэр города также сообщил о вызовах врачей в Шевченковский район.
По данным Воздушных сил Украины, сейчас основная волна атак ударных дронов противника направлена на Киевскую область и столицу. В частности:
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут провести ночью очередной массированный обстрел Украины. По этой причине украинцам важно не игнорировать воздушную тревогу и не отправляться в убежища.
Также Посольство США также предупредило об угрозе нападения на Украину в ближайшие дни.
Стоит отметить, что обстрел Киева происходит на фоне мирных переговоров. Буквально сегодня издание Axios сообщило, что советники Трампа встретились со спецпредставителем России по поводу Украины в Париже, чтобы обсудить мирный план.