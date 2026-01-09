RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Киев под массированным ударом дронов: в городе горят многоэтажки и авто

Фото: Киев под массированным ударом дронов (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 9 января, Россия атакует дронами Киев. В городе горят многоэтажки и авто.

О том, что происходит в столице, в материале РБК-Украина.

Сегодня ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированной атаке дронов РФ по украинской столице. Пострадали уже несколько районов города.

Дарницкий район

В Дарницком районе БПЛА упал во дворе жилого дома. Частично поврежден магазин рядом с домом. Пожара и пострадавших нет. Также один БПЛА сейчас над центром города.

Днепровский район

В Днепровском районе в результате падения обломков БпЛА возникло возгорание в нежилом здании.

Печерский район

В Печерском районе возгорание в жилом доме. По другому адресу на Печерске горят машины во дворе жилого дома. 

Также в этом районе, где обломки БПЛА упали на 9-этажный жилой дом, частично разрушен фасад здания.

Деснянский район

В Деснянском районе беспилотный летательный аппарат врезался в крышу жилого дома на 18 этаже. Все службы выезжают на место. Кроме того, Кличко сообщил, что БПЛА попал в жилой дом на уровне 1-2 этажей, сейчас горит несколько квартир.

Шевченковский район

Мэр города также сообщил о вызовах врачей в Шевченковский район.

Воздушная тривога в Киеве: курс дронов

По данным Воздушных сил Украины, сейчас основная волна атак ударных дронов противника направлена на Киевскую область и столицу. В частности:

  • несколько групп БПЛА в направлении столицы с востока, юго-востока и юга,
  • группы БПЛА в направлении/мимо Белой Церкви с юго-востока;
  • БПЛА прошел мило Звенигородки на западе северным курсом (вектор - Киевская область, Белая Церковь),
  • Черкасская область: БПЛА минует Золотоношу, Канев и направляется в Киевскую область.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут провести ночью очередной массированный обстрел Украины. По этой причине украинцам важно не игнорировать воздушную тревогу и не отправляться в убежища.

Также Посольство США также предупредило об угрозе нападения на Украину в ближайшие дни.

Стоит отметить, что обстрел Киева происходит на фоне мирных переговоров. Буквально сегодня издание Axios сообщило, что советники Трампа встретились со спецпредставителем России по поводу Украины в Париже, чтобы обсудить мирный план.

Читайте РБК-Украина в Google News