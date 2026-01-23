Понад 100 бойових зіткнень за добу: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Станом на 22:00 п'ятниці, 23 січня, на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському напрямку - 31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу в Telegram .

РФ завдала 62 авіаударів, скинувши 145 керованих бомб. Крім цього, росіяни використали для обстрілів 3339 дронів-камікадзе та здійснили 2779 обстрілів позицій українських воїнів і населених пунктів.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни завдали п’ять авіаударів, скинувши 11 керованих бомб, а також здійснили 56 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, один з яких - з РСЗО.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарного та у бік населеного пункту Нестерне.

На Куп’янському напрямку наступальних дій окупантів не відбувалося.

На Лиманському напрямку відбито вісім ворожих штурмів у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку росіяни двічі атакували поблизу Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано три ворожих атаки в бік населених пунктів Никифорівка та Міньківка.

На Костянтинівському напрямку відбулося 20 боєзіткнень в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки. Досі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог 31 раз атакував у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка. Дотепер тривають боєзіткнення у деяких локаціях.

На цьому напрямку, попередньо, знешкоджено 109 окупантів, 75 з яких - безповоротно. Також знищено два танки, дві бойові броньовані машини, п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки, квадроцикл, один засіб РЕБ, 34 дрони та одне укриття окупантів. Також уражено одну артилерійську систему, квадроцикл, дві одиниці автомобільної техніки, засіб РЕБ та десять укриттів росіян.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку ворог 20 разів штурмував у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. Дотепер тривають чотири бої. Під ворожими авіаційними ударами були Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Братське, Різдвянка, Тернувате.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили атаку ворога у напрямку Павлівки. Росіяни завдали авіаудару по Верхній Терсі.

На Придніпровському напрямку наступальних дій російських окупантів не відбувалося.