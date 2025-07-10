"Київ пережив жахливу ніч". Сибіга закликав ЄС та США посилити санкції проти Росії

18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

10 червня Європейська комісія представила новий пакет санкцій проти Російської Федерації, які повинні вдарити доходам ворога від енергоносіїв, банків та військовій промисловості.

Через пару тижнів Словаччина та Угорщина виступили проти обмежень через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ.

Як пояснювали у Словаччині, країна відмовиться від вето, якщо ЄС надасть їй гарантії пом'якшення негативних наслідків відмови від російських джерел енергії.

Зрештою, вчора, 9 липня, Братислава знову заблокувала санкції проти Росії під час засідання послів ЄС.

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